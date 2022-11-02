39.62 / 40.44 38.66 / 39.68
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як залишатись на зв’язку під час вимкнення світла: корисні поради

11:06 2 листопада 2022
Телефон

Під час вимкнення світла може зникати мобільний інтернет і навіть зв’язок.

Що робити, якщо виникла така проблема? Держспецзв’язок рекомендує обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму:

  • використовувати фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість;
  • за можливості відмовитись від відео на користь текстових форматів;
  • віддавати перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
  • скоротити всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
  • встановити обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;
  • вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера > Дані та сховище або Медіафайли > Вимкнути опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкнути «Автозавантаження медіа».
  • якщо не працює мережа оператора, скористатись національним роумінгом;
  • завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або записатиь на папірці.

Також рекомендується для безпеки:
1. Підписатись на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.
2. Заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60−100 м). Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв’язку:

  • Bridgefy;
  • Walkie Таlkie;
  • Two Way: Walkie Talkie.

У випадку, коли не працює мобільний інтернет та звʼязок, а термінова допомога необхідна:
1. Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.
2. Вкажіть такі дані:
- місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості);
- що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті);
- скільки людей із вами, стан здоров’я (специфічні хвороби, наприклад, діабет);
- травмування та час, коли зазнали травм;
- потреби (ліки, їжа, вода).

Також якщо немає зв’язку, то збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно зʼявиться зв’язок.

Раніше розповідали про те, як врятували побутову техніку при відключенні світла.

Фото Pixabay

231

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Удар по центру Києва, 10 жовтня 2022

Дуже важкий тиждень: астролог розповіла, у яких містах можливі «прильоти»

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

пенсіонер

Незалежно від виду пенсії: кому з пенсіонерів з грудня доплачуватимуть по 579 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту