Як залишатись на зв’язку під час вимкнення світла: корисні поради

Під час вимкнення світла може зникати мобільний інтернет і навіть зв’язок.

Що робити, якщо виникла така проблема? Держспецзв’язок рекомендує обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму:

використовувати фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість;

за можливості відмовитись від відео на користь текстових форматів;

віддавати перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;

скоротити всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;

встановити обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;

вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера > Дані та сховище або Медіафайли > Вимкнути опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкнути «Автозавантаження медіа».

якщо не працює мережа оператора, скористатись національним роумінгом;

завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або записатиь на папірці.

Також рекомендується для безпеки:

1. Підписатись на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.

2. Заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60−100 м). Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв’язку:

Bridgefy;

Walkie Таlkie;

Two Way: Walkie Talkie.



У випадку, коли не працює мобільний інтернет та звʼязок, а термінова допомога необхідна:

1. Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.

2. Вкажіть такі дані:

- місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості);

- що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті);

- скільки людей із вами, стан здоров’я (специфічні хвороби, наприклад, діабет);

- травмування та час, коли зазнали травм;

- потреби (ліки, їжа, вода).

Також якщо немає зв’язку, то збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно зʼявиться зв’язок.

Раніше розповідали про те, як врятували побутову техніку при відключенні світла.

Фото Pixabay

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