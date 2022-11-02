Як залишатись на зв’язку під час вимкнення світла: корисні поради
Під час вимкнення світла може зникати мобільний інтернет і навіть зв’язок.
Що робити, якщо виникла така проблема? Держспецзв’язок рекомендує обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму:
- використовувати фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість;
- за можливості відмовитись від відео на користь текстових форматів;
- віддавати перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
- скоротити всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
- встановити обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;
- вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера > Дані та сховище або Медіафайли > Вимкнути опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкнути «Автозавантаження медіа».
- якщо не працює мережа оператора, скористатись національним роумінгом;
- завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або записатиь на папірці.
Також рекомендується для безпеки:
1. Підписатись на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.
2. Заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60−100 м). Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв’язку:
- Bridgefy;
- Walkie Таlkie;
-
Two Way: Walkie Talkie.
У випадку, коли не працює мобільний інтернет та звʼязок, а термінова допомога необхідна:
1. Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.
2. Вкажіть такі дані:
- місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості);
- що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті);
- скільки людей із вами, стан здоров’я (специфічні хвороби, наприклад, діабет);
- травмування та час, коли зазнали травм;
- потреби (ліки, їжа, вода).
Також якщо немає зв’язку, то збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно зʼявиться зв’язок.
Раніше розповідали про те, як врятували побутову техніку при відключенні світла.
Фото Pixabay231
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