В Україні ввели графіки погодинних відключень світла: де і коли його не буде

В Україні внаслідок ракетних атак російських терористів значних ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура країни. Це стало причиною введення в Україні з ранку середи, 2 листопада, в дію графіків погодинних відключень.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго». Зазначається, що відключення почалися з 6:00. Вони стосуються споживачів у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Графіки погодинних вимкнень передбачають, що у певних груп споживачів відключення будуть щодня, але за розкладом, що склали обленерго у кожному з перелічених регіонів. Енергетики пояснили, що обмеження потрібні, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми. Також обмеження допоможуть уникнути повторних аварій.

Крім того, в «Укренерго» закликають скоротити споживання електроенергії в пікові години навантажень зранку та ввечері: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше повідомляли, що потрібно робити для порятунку техніки при відключенні світла.

Фото зі сторінки «Укренерго» у соцмережах

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