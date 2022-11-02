Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

Росіяни, які постійно завдають ударів по критичній інфраструктурі України, наразі зосередитился на об'єктах генерації електроенергії, намагаючись вивести із ладу не самі електростанції, а трансформаторні підстанції.

Як передає «Укрінформ», про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, частка пошкоджених об'єктів енергосистеми коливається між 35% та 45%. Але цей показник постійно змінюється: енергетики відновлюють пошкоджену інфраструктуру, а рашисти здійснюють чергові атаки.

«Трохи змінили московські окупанти тактику: вони почали більше фокусувати ракети на об'єктах, які пов'язані з генерацією. Причому, вони не намагаються пошкодити самі об'єкти, бити по дамбах чи турбінах. Вони фокусують свої удари на трансформаторних підстанціях, які відповідають за видачу електрики зі станції», — підкреслив він.

За словами експерта, для відновлення електропостачання після таких ударів потрібно 10−15 годин, адже частини транспортної електричної мережі виявляються фактично знищеними.

У той же час він запевнив, що українська енергосистема повністю керована, і відключення, які зараз застосовуються, є керованими. Отже, термін «блекаут» застосовувати не коректно.

Нагадаємо, що ранком 2 листопада «Укренерго» ввело графіки відключень електники в столиці та сімох областях. Але вже з 11:00 були запроваджені додаткові обмеження для всіх споживачів в Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Фото з Вікіпедії

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