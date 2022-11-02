На Харківщині двоє людей загинули внаслідок підриву на міні

На Харківщині продовжують гинути люди, які підриваються на мінах, залишених рашистами на дорогах.

Як повідомляє «Суспільне. Харків», поблизу села Сотницький Козачок Золочівській громаді автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків, наїхав на міну. За словами голови громади Віктора Коваленка, загиблим було 38 та 59 років. НП сталася напередодні близько 18:00.

А ранком у середу, 2 листопада, на полі в селі Олександрівка Золочівської громади підірвався комбайнер, чоловіка ушпиталили.

А минулого тижня біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Її шпиталізували з пораненнями. В Харківський ОВА вчергове попередили про велику мінну загрозу в регіоні та додали, що у першу чергу розміновують об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги.

Ілюстративне фото зі сторінки ГУ ДСНС Харківщини

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