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Події

На Харківщині двоє людей загинули внаслідок підриву на міні

15:47 2 листопада 2022
Сапер

На Харківщині продовжують гинути люди, які підриваються на мінах, залишених рашистами на дорогах.

Як повідомляє «Суспільне. Харків», поблизу села Сотницький Козачок Золочівській громаді автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків, наїхав на міну. За словами голови громади Віктора Коваленка, загиблим було 38 та 59 років. НП сталася напередодні близько 18:00.

А ранком у середу, 2 листопада, на полі в селі Олександрівка Золочівської громади підірвався комбайнер, чоловіка ушпиталили.

А минулого тижня біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Її шпиталізували з пораненнями. В Харківський ОВА вчергове попередили про велику мінну загрозу в регіоні та додали, що у першу чергу розміновують об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги.

Ілюстративне фото зі сторінки ГУ ДСНС Харківщини

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