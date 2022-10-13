Двоє дорожніх робітників загинули, підірвавшись на міні у Харківської області

В Україні продовжують гинути цивільні, підриваючись на ворожих мінах. Так, на Харківщині лише протягом одного дня у вересні було зафіксовано шість смертей від вибухонебезпечних предметів.

Напередодні, коли підрозділи ДСНС за добу знешкодили 523 вибухонебезпечні предмети, міна стала причиною загибелі двох дорожніх робітників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«В області залишається дуже високою мінна небезпека. Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року. Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки», — розповів він та вкотре закликав мешканців регіону бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування.

Раніше у Балаклії на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги — водій загинув, а фельшер отримав поранення. Це сталося на початку жовтня.

Днями у Запорізькій області на міні підірвалися двоє маленьких дітей. Це сталося в селі Підгірне тимчасово окупованого рф Василівського району.

Тим часом на Київщині на час дії воєнного стану ввели заборону на полювання.

Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС у соцмережах

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