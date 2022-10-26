Стала жертвою «сюрпризу» від російських військових: під Харковом жінка випасала кіз і наступила на міну рф

В Україні продовжують гинути люди, підриваючись на мінах російських загарбників.

Так, на Харківщині біля смт Козача Лопань на міні підірвалася пенсіонерка. Вона наступила на снаряд, коли пасла кіз. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями», — розповів він.

Синєгубов нагадав, що у регіоні діє високий рівень мінної небезпеки. Підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування територій. Тільки за минулу добу було знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет.

За словами голови ОВА, насамперед розмінуються лише об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги.

Синєгубов закликав жителів області не ходити у ліси, поля, бути уважними на узбіччях доріг.

Нагадаємо, у Харківській області під Ізюмом загинули двоє дорожніх робітників, підірвавшись на міні. Раніше у Балаклії на міні підірвався автомобіль швидкої допомоги — водій загинув, а фельдшер отримав поранення.

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