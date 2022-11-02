Компенсувати українцям втрачене через війну житло будуть сертифікатами

Отримати компенсації за зруйноване житло українці зможуть, не чекаючи репарацій від росії. Це стало можливим завдяки створенню Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. Про це заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк в ефірі телеканалу «Рада».

За її словами, цей фонд наповнюватимуть коштами арештованих активів російських банків і підприємств. Перші кошти з фонду можна направити на компенсацію за зруйноване житло вже цього року.

У держбюджеті на 2022 рік на це заклали 19 млрд грн, а на 2023 рік — майже вдвічі більше — 35 млрд грн. Компенсацію власникам зруйнованого житла надаватимуть у вигляді сертифікатів, які можна буде обміняти на житлові площі в будь-якому населеному пункті України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно зробити українцям, які втратили майно чи бізнес, для отримання компенсації.

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