Що потрібно зробити українцям, які втратили майно чи бізнес, для отримання компенсації, — поради від міністра юстиції

Громадяни повинні зафіксувати розмір збитків, спричинених російським вторгненням. Наприклад, у випадку пошкодження квартири, її варто сфотографувати, описати, завантажити документи в застосунок Дія. Таку пораду українцям, які втратили майно, дає міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю «ФАКТАМ».

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Також очільник Мін'юсту додає, що не зайве буде й звернутись до органів місцевого самоврядування, щоб комісія вийшла та оглянула приміщення та надала відповідний висновок. З обов'язкових кроків це все. Якщо людина робитиме ремонт житла за власний рахунок і будуть документи, що підтверджуватимуть такі витрати, їх бажано зберегти.

«Натомість бізнесу, що постраждав, бажано, хоч і не обов'язково, провести оцінку збитків, залучивши оцінщика чи судового експерта», — переконаний Денис Малюська.

Алгоритм дій на територіях, де тривають активні бойові дії інакший. Тут все залежатиме від ситуації на момент запуску механізму виплат компенсацій: буде ця територія окупованою чи деокупованою, відповідно матиме українська влада до неї доступ чи ні.

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«Для тих, чия нерухомість знаходитиметься на окупованій території, безумовно ми спробуємо розробити механізми виплат без доступу до приміщення, а просто зарахувавши його як втрачене. Треба думати, аналізувати, проте все залежатиме від ситуації на фронті на момент запуску механізму компенсацій. Поки такий механізм на етапі збору доказів, їх підтвердження, згодом він буде чіткіший», — резюмує високопосадовець.

Раніше у Верховній Раді в першому читанні проголосували за проект закону, який визначає черговість отримання українцями компенсацій за зруйноване під час бойових дій житло.

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