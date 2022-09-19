Відновлять на тому ж місці: як українцям компенсуватимуть зруйновану війною нерухомість

Українці, які втратили нерухомість під час повномасштабної війни рф проти України, зможуть отримати компансацію від держави на придбання нової нерухомості. Про це заявила народний депутат України Олена Шуляк у ефірі телемарафону.

«Законопроект 7198 ми готуємо на друге читання. Там сімсот сім правок. Вони не всі будуть прийняті в парламенті. Але сподіваюся, що до другого читання цей законопроект вже нарешті дійде. І люди, які мають зруйноване житло, вони отримають відповідну компенсацію. Ця компенсація буде відбуватися не грошима. Це будуть відповідні цільові кошти, які можна буде витратити на метри квадратні. Як тільки цей законопроект стане законом, як він буде ухвалений у другому читанні, відразу така компенсація почнеться», — заявила вона.

В законопроекті, зокрема, йдеться, що зруйновані приватні житлові будинки, садові та дачні будинки відновлюватимуться державою на земельній ділянці, де вони розміщувалися, а квартири на тому ж місці, де стояв багатоповерховий будинок, або в цьому районі поблизу. Вибирати населений пункт можна самому, але він має бути аналогічним до того, де проживала людина. Недобудовані об'єкти теж компенсуватимуть, але якщо у них вже були зведені опорні та зовнішні огороджувальні конструкції.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що потрібно зробити українцям, які втратили майно чи бізнес, для отримання компенсації.

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