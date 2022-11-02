Позов на мільярди: на ПВК «Вагнера» подали до суду за тероризм

У вівторок, 1 листопада, стало відомо, що британська юридична фірма McCue Jury & Partners подає позов до російського бізнесмена Євгена Пригожина та заснованої ним приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера». Позивачами виступають українці, які постраждали від війни.

У заяві юридичної фірми вказується на «змову між Пригожиним, ПВК „Вагнера“ та військовою машиною путіна з метою залякування українського народу». «Ми вважаємо, що це перший випадок в історії, коли на приватну військову компанію подають до суду за тероризм, а також за змову з державою-скарбником, державою-ізгоєм з метою ведення незаконної війни», — наголосили представники McCue Jury & Partners.

Британська фірма діє у рамках «ширшої правової кампанії громадянського суспільства з коаліцією провідних світових експертів». Очевидно, справу буде профінансовано в рамках краудфандингу.

«Постраждалі українці зробили перший крок до розгляду Високим судом справи проти ПВК „Вагнера“, вимагаючи притягнення цієї компанії до відповідальності та відшкодування збитків», — наголошується у заяві. Комітет із міжнародних справ парламенту Великобританії вже попросив McCue Jury & Partners надати докази злочинної діяльності Пригожина та ПВК «Вагнера». Юридична фірма надіслала попередження на адресу відповідачів.

Представники британської фірми впевнені, що цей випадок здатний змінити ставлення у світі до використання приватних військових компаній як посередників режимів, «які намагаються відмежуватися і сховатися від відповідальності за свої міжнародні злочини».

Раніше Кремль завжди заперечував будь-який зв'язок із приватними військовими компаніями, хоча використовував їх дуже активно у власних інтересах. ПВК «Вагнера» воювала на Донбасі у 2014 році і зараз воює на території України. Найманці Пригожина допомагають утриматися при владі диктаторським режимам у Сирії, низці африканських країн, у Південній Америці.

У жовтні Євген Пригожин несподівано публічно визнав, що є засновником ПВК «Вагнера» та фінансує її діяльність. Стало очевидним, що бізнесмен рветься до влади. Його вже не задовольняє роль «кухаря путіна».

Ось і зараз Пригожин моментально відреагував на позов. Він заявив, що із задоволенням сплатить роботу McCue Jury & Partners, якщо це буде потрібно. Ось тільки можуть виникнути проблеми з переказом коштів, оскільки Пригожин перебуває під санкціями Великобританії, США та Євросоюзу. Цікаво, чи зможе пан Пригожин і надалі так жартувати, коли почнеться розгляд позову в британському суді?

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