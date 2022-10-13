«До влади в росії йдуть Пригожин, Кадиров та Суровікін»: інсайдер з ФСБ злив план змови правозахиснику

За інформацією джерела засновника правозахисного проекту Gulagu.net Володимира Осечкіна, в росії готують змову та зміну керівництва силових структур.

Після підриву Кримського мосту в росії довго не могли призначити винного. То звинувачували українські спецслужби, то називали місцевих авторів. А тепер істерику щодо версій підриву російської скрєпи пояснюють підготовкою змови проти путіна.

Засновник правозахисного проекту Gulagu.net в росії Володимир Осечкін, який живе в Європі через переслідування путінською владою та загрози вбивством, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці інсайд зі спецслужб росії від джерела, яке і раніше передавало проекту інформацію. За словами Осєчкіна, вона згодом підтверджувалася.

«Про змову. Інсайд від перевіреного джерела. Найближчими днями під час візиту володимира путіна до Астани або відразу після повернення звідти в москві можуть відбутися серйозні перестановки в силовому блоці, які на довгі роки (а точніше — назавжди) змінять позиції багатьох генералів. Хтось отримає у руки всю владу, інші вирушать на нари чи на той світ.

8.10.22 на Кримському мості стався теракт (Wind of change раніше попереджав про можливий теракт). І при тому, що всі хочуть звести це до «України», насправді слід веде у протилежний бік, і може йтися про змову та «спецоперацію». Ті, хто готував вибух, пов'язані з тими, хто готував кадрові рішення для посилення Суровікіна та його команди.

Генерал Суровікін

Цього ж дня 08.10.22 формально шойгу, а неформально — путін, призначають генерала армії Суровікіна на посаду командувача угрупуванням військ в Україні. І тут важливо зрозуміти — хто ж раніше з Суровікіним «робив справи» в Сирії і хто разом з ним ріс і ставав могутнішим.

Відповідь — Пригожин. Разом із ким він нападав на одного генерала (Лапіна) і створював плацдарм для посилення іншого генерала (Суровікіна)? Разом із Кадировим, і робили це узгоджено та готуючи ґрунт для кадрових перестановок.

Євген Пригожин

Джерело повідомляє, що ця трійця діє узгоджено та злагоджено, і вони йдуть до влади. У проекті лобованих рішень — призначення Суровікіна міністром оборони росії, Пригожина — директором фсб, Кадирова — директором ФСВНГ (Росгвардії).

Путін та Кадиров

Всі троє нещадні, віроломні, могутні і мають у своєму розпорядженні втрьох найсильніше силове угруповання, здатне за лічені години здійснити захоплення влади.

При цьому є й зворотний бік медалі. У фсб не дурні і чекати на прихід Пригожина чи Кадирова з бандами карних злочинців теж навряд чи хтось буде. Більше того, джерело повідомляє, що оперативники вже зібрали чимало матеріалів, які вказують на причетність до теракту осіб, пов'язаних з одним із зазначених вище персонажів.

Крім цього, лежать величезні папки з докладним описом сотень злочинів, скоєних Пригожиним, і вже готові рішення про вилучення арсеналу та земель у Пригожина та його т.зв. «ПВК Вагнер». Точніше, ніяких земель у нього немає, як немає ніяких тренувальних центрів «ЧВК» у Ростовській області та Краснодарському краї на базі установ ФСВП та В/Ч 51532. Все це було надано для певних цілей тимчасово та неофіційно. І закрити секретний проект «ЧВК» можуть за лічені дні.

При чому немає жодної гарантії, що Суровікін не перейде в останній момент до фсб і Шойгу, і замість змови допоможе затримати та заарештувати Пригожина та його оточення, які своїми амбіціями, фільмом із саморекламою ЧВК, хейтом щодо військових та сотнями злочинів вже дістали всіх у москві.

Сергій Шойгу

Найближчі дні та тижні мають велике значення для майбутнього не лише цих силових груп, а й для всієї росії та України також.

Також найближчим часом розповімо, як ФСВП готує до перекидання в Україну близько 50% особового складу відділів та загонів спецназу, а також про те, які штурмові відділення яких ОСН ФСВП «працювали» з військовополоненими в ІК в Оленівці та СІЗО Донецька, розряджаючи електрошокери у 4−8 разів швидше за норму, і які підрозділи ФСВП працюють з українськими військовополоненими в установах КВС, переобладнаних у концтабори для полонених" .

Фото зі сторінки Володимира Осечкіна в соцмережах

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