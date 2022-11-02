Фінансові угоди та розлучення: гороскоп на листопад для всіх знаків Зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на листопад 2022 року для всіх знаків Зодіаку. На думку Людмили, листопад стане місяцем підбиття підсумків і перевтілень.

- Упевнена, що багато хто навіть не підозрює, які сюрпризи приготувала для них доля, — інтригує Людмила.

Овен

Представникам знаку Овен варто готуватись до успіхів на фінансовому фронті. Можна укладати угоди та оформлювати важливі договори. Місяць виявиться багатим на нові знайомства — він закладе перспективи для подальших проектів. Але за діловою активністю не варто забувати про своє здоров'я та відпочинок.

Телець

На перший план для впевнених у собі Тельців вийдуть особисті питання. Цього місяця можна сміливо влаштовувати весілля — шлюб виявиться довгим та щасливим. Але не варто надто покладатися на успіхи в роботі, хоч і провалів теж не буде. Скористайтеся моментом, щоб налагодити своє життя.

Близнюки

Творчим Близнюкам у листопаді супроводжуватиме удача. Особливо у всьому щодо публічних виступів. Не бійтеся опинитися в центрі уваги — ви справите справжній фурор! Намагайтеся якнайбільше часу проводити на повітрі — заряд енергії вам знадобиться.

Рак

Досить складний емоційно місяць для представників знаку. Багато з задуманого вирішуватиметься «зі скрипом». Опір опиниться в тих місцях, звідки ви зовсім не очікували. Намагайтеся більше часу проводити у компаніях. Самотність залиште для інших часів.

Лев

У листопаді Левам зірки радять зайнятися клопотами по дому. Вдалими будуть будь-які покупки. Можна розпочинати ремонт чи оновити інтер'єр. В особистому житті починається смуга везіння. Всім, хто ще не зустрів своєї другої половинки, варто уважніше придивлятися до нових знайомих.

Діва

Пунктуальним Дівам доведеться в листопаді боротися з власним перфекціонізмом. Варто частіше покладати відповідальність людей зі своєї команди — ніхто їх вас не підведе. У особистому житті смуга змін. Можливі розставання з коханими чи несподівані одкровення.

Терези

У першій половині листопада представники знака можуть розраховувати на позитивне вирішення всіх фінансових питань. Справи, які гальмувалися останнім часом, вирішуватимуться з легкістю. Не слід забувати, що вашої уваги вимагають і близькі люди. Дозволяйте собі частіше розслаблятися.

Скорпіон

У листопаді у представників знаку Скорпіон намітиться прорив на любовному фронті — вони будуть під постійним прицілом протилежної статі. Це час для укладення шлюбів та пропозицій руки та серця. Ті, хто знайшов свою другу половинку, можуть знову розпалити вогонь пристрасті.

Стрілець

Активні Стрільці на початку місяця можуть відчути занепад сил. Не варто засмучуватися — ближче до середини листопада ваш емоційний та фізичний стан нормалізується. Варто пропити вітамінний комплекс і частіше бувати на повітрі.

Козеріг

Представникам знаку Козеріг зірки радять залишити у минулому проекти, які так і не реалізувалися. Листопад принесе нові ідеї та можливості. Варто лише уважніше придивитися до оточуючих — напевно, є серед них ті, хто готовий простягнути руку допомоги. Не забувайте про інтуїцію — цього місяця вона стане вам у нагоді як ніколи.

Водолій

Для представників знаку останній місяць осені саме час, щоб зайнятися новою справою. Зірки будуть супроводжувати і підказувати правильні рішення. Не бійтеся вийти із зони комфорту — невеликі складності лише збільшать смак перемоги.

Риби

Цього місяця Риби мають поїздки. Ділові та романтичні. Не варто брати на себе всі питання — намагайтеся ділитися відповідальністю. Займіться профілактикою здоров'я та частіше спілкуйтеся з друзями. Не варто замикатися на власні проблеми.

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