Везунчики місяця: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким у листопаді посміхнеться вдача

Астрологи, які раніше назвали три найнебезпечніші дні листопада 2022 року, загалом вважають цей місяць сприятливим для всіх знаків зодіаку. Щоправда, є такі знаки зодіаку, яким зірки у листопаді допомагатимуть частіше, пише slovofraza.com.

Телець

Тельці та Марс далеко один від одного. Вони майже не взаємодіють, тому Тельці будуть дуже щасливими, особливо до переходу Венери до Знаку Стрільця 16 числа. Цим людям буде простіше приймати важливі рішення, а також їх дуже часто оминатимуть негативні думки та настрій. Цим людям вдасться покращити свій настрій, знайти мотивацію, але при цьому стати також спокійнішими та вдумливішими. Марс не плутатиме їм карти так, як іншим. Тому Тельці мають усі шанси захопити лідерство у справах.

Рак

Раки — найщасливіші люди листопада, оскільки Марс на них взагалі практично не впливає. Вони будуть вкрай привабливими та дуже спокійними. Це їхній час та їхній вихід на сцену. Раки втратять потяг до егоїзму, стануть менш дратівливими. Їхня впертість не буде такою шкідливою як для інших людей, тому можна сміливо рухатися вперед і намагатися здобувати перемоги в коханні, у справах, у роботі.

Риби

Рибам буде дуже щастити весь місяць, але в першій половині місяця вони можуть програвати деякі битви за вплив, успіх. Щоб залишатися на висоті, їм необхідно не сходити з обраного раніше шляху. У такому разі вони отримають потужний заряд бадьорості, мотивації та сил. Цього місяця не можна різко змінювати пріоритети та плани. Це може призвести Риб до фіаско. Одне з найкращих занять — здобуття нових знань. Рибам необхідно займатися вивченням мов, обмінюватися досвідом, знайомитися з теорією та застосовувати її на практиці.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи також назвали вдалі дати листопада, коли найлегше досягти успіху.

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