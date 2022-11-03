В Україні продовжуються стабілізаційні та аварійні відключення електрики. У четвер, 3 листопада, у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень.

Про це повідомили в «Укренерго».



«Обмеження електропостачання застосовані до всіх категорій споживачів», — йдеться у повідомленні.

Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень.

«Нагадуємо, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дозволяють енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів», — йдеться у повідомленні.

Відключення світла може призвести до того, що будуть недоступні мобільний зв'язок та інтернет. Українців просять зменшити користування мобільним інтернетом, щоб мережі отримували менше навантаження у критичні моменти.



Як повідомляли «ФАКТИ», через обстріл російських загарбників на Запорізькій АЕС пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою. Станція повністю знеструмлена.

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