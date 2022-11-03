Через 15 днів може статися катастрофа: Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріл рашистів

Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли окупантів: пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.

Про це йдеться у повідомленні «Енергоатому».

Вказано, що о 23.04 2 листопада станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились усі 20 дизель-генераторів.

«В даний час схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан» , — йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» зазначили, що пального для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб і тепер «почався зворотний відлік часу».

«Через окупацію станції та втручання представників Росатому в її роботу можливості української сторони щодо підтримки ЗАЕС у режимі безпеки значно обмежені», — додали в повідомленні.

У компанії звернулися до міжнародної спільноти із закликом невідкладно вжити заходів щодо якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України задля безпеки всього світу.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС відключалася від мережі через обстріл 17 жовтня. Крім того, у ГУР повідомляли, що російські військові розмістили свої системи радіоелектронної боротьби на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Також раніше стало відомо про таємні роботи росіян на території сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

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