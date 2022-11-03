Потрібен час: у Генштабі розповіли, коли можливий наступ на Київ з білорусі

кремль не відмовився від намірів захопити Київ. російські війська можуть сформувати угруповання для повторного наступу з боку білорусі на Київську та інші області на півночі країни не раніше ніж через 2−3 місяці.



Про це заявив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



Зокрема, відповідаючи на запитання журналіста, він сказав, що якщо збережеться нинішня динаміка перекидання військ росії, то за кілька тижнів там з'явиться угруповання, яке гіпотетично може загрожувати під час повторного наступу на Україну. Найближчим часом цього не очікується.



«Що стосується переміщення підрозділів збройних сил росії, насамперед наразі здійснюється переміщення військовослужбовців переважно укомплектованих за рахунок мобілізованих», — розповів Громов.



Він пояснив, що для готовності угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців, провести їх злагодження у складі підрозділів та спланувати та визначити якісь завдання.



«Протягом найближчих тижнів це (готовність до повторного нападу — ред.) не очікується. Ми розраховуємо, що це може бути не раніше, ніж через 2−3 місяці «, — припускає Громов.



Також Громов під час брифінгу повідомив, що спільне розгортання військ росії та білорусі спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня.



Але у майбутньому є загроза формування угруповання для безпосередньої агресії проти України.



При цьому він зазначив, що хоча росія й продовжує перекидати сили до білорусі, ситуація залишається контрольованою, і зараз на бойові дії в Україні це ніяк не впливає.



Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко, аналізуючи інформацію з різних джерел, припустив, що росія готує новий потужний удар — метою будуть Київ та Харків.

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