росія формує третій окремий армійський корпус, який до середини серпня має зайти на територію України. Метою кремлівського диктатора знову може стати Київ. Про це йдеться у сюжеті проєкту FreeДом.

Повідомляється, що окупанти мають намір назбирати людей близько 15−15,5 тисяч, 200 танків, і він має бути готовим до середини серпня.



Військові експерти не сумніваються, що корпус вестиме наступальні дії.



Дуже неспокійно на кордоні України поблизу Харківської області, там російська армія збільшує присутність військової техніки біля села Соболівка Білгородської області. Її завозять цілими ешелонами залізницею.



Але, на думку військового експерта Олександра Коваленка, Харківська область нецікава для росії у розрізі захоплення.



«російська федерація не має намірів, принаймні на даному етапі ведення війни, для того, щоб окупувати Харків», — говорить він.

А ось військовий експерт Олег Жданов має іншу версію можливого повороту подій: «Харківський напрямок — цілком можливо, що росія зробить спробу наступу… Але ця спроба наступу буде не для того, щоб прорватися і взяти Харків, а для того, щоб змусити ЗСУ розтягнути свої зусилля».



Тому найбільш ймовірним є перекидання цього корпусу у білорусь і завдання удару з території зрадника лукашенка.



Але поки там тихо, накопичення військ там не спостерігаються. Проте такого розвитку подій не можна виключати. Хоча в інформаційному просторі постійно з'являються повідомлення, що білорусь може напасти на Україну та воювати проти нашої країни на боці росії. По суті вона мовчазно вже це робить, адже з території країни окупанти не раз запускали ракети по різних об'єктах в Україні.



Експерти зазначають, що те, як насправді поведе путінська армія, точно не відомо, але скупчення великої кількості зброї та формування нових військових корпусів біля українського кордону — це точно не навчання.



До того ж на початку війни наступу на Київ не було — величезна колона російської військової техніки зупинилася біля передмість столиці. Але окупанти неодноразово заявляли, що хотіли «взяти Київ за три дні» — тому не можна виключати «другої спроби». Залишається сподіватися, що вона буде такою ж провальною, як і перша.

А поки що росіяни перекидають війська та техніку у район Херсона, де ЗСУ знищують їхні бази, склади та логістику. Та продовжують бити ракетами по українських містах.

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