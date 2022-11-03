Порядок виплат переселенцям оновлено: коментар юриста

Уряд постановою № 1195 від 21 жовтня оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій та цивільному населенню, яке евакуюється з населених пунктів, що розташовані в районах проведення бойових дій у безпечні райони, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

«З 1 листопада виплату коштів в обох випадках здійснюватиме АТ «Укрпошта» протягом 5 робочих днів:

— з дня надходження коштів на її рахунок — на підставі списків, поданих виконавчим органом сільської, селищної, міської ради/військовою адміністрацією населеного пункту після відновлення діяльності в результаті здійснення заходів з деокупації. При цьому про надання грошової допомоги попереджатимуть за 2 дні до початку її виплати із зазначенням адреси надання та заходів безпеки.

— з дня, що настає за днем прибуття евакуйованої особи до проміжного/приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі, на підставі списку, наданого АТ «Укрзалізниця».

Отримати матеріальну допомогу під час евакуації, як і допомогу мешканцям деокупованих територій, зможуть лише особи, які не зареєстровані та не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

«Для отримання коштів мешканцям деокупованих територій та цивільному населенню, що евакуюється, необхідно буде надати працівнику АТ «Укрпошта»:

документ, що посвідчує особу, або єДокумент у застосунку «Дія»;

РНОКПП (ідентифікаційний код), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

документ, що підтверджує інвалідність;

свідоцтво про народження дитини, зокрема, у застосунку «Дія».

За відсутності таких документів у виплатній відомості зазначатимуть дані документів двох осіб, які можуть підтвердити особу, яка отримує допомогу".

До слова, розмір допомоги мешканцям деокупованих територій та особам, що евакуюються, не змінюється. Як і раніше виплата становитиме:

3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн — для інших осіб.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали «Пенсії переселенцям, які втратили документи, та пенсії з інвалідності у воєнний час: Рада ухвалила важливий закон».

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