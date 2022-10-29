Переселенці можуть позбутися щомісячної допомоги у разі переїзду: в Мінсоцполітики роз'яснили, як цього уникнути

Особи, що втекли від війни у більш безпечні регіони України, у разі переїзду на нове місце проживання можуть втратити щомісячну державну допомогу. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

У відомстві розповіли, що потрібно робити, щоб не втратити таку допомогу.

«При зміні місця фактичного проживання ВПО необхідно стати на облік за новим місцем. ВПО повідомляють орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного місця проживання. Для продовження виплат особам, які мають на це право, орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання», — йдеться у повідомленні міністерства.

Там зазначили, що факт проживання/перебування ВПО за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

«За відсутності ВПО за фактичним місцем проживання/перебування посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації. У разі коли ВПО протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця», — йдеться у повідомленні.

Виплату щомісячної державної допомоги ВПО можна поновити. Для цього особа, яка має право на таку виплату, стає на облік ВПО за місцем фактичного проживання.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні запровадили перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб.

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