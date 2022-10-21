Пенсії переселенцям, які втратили документи, та пенсії з інвалідності у воєнний час: Рада ухвалила важливий закон

Парламент підтримав проект закону про захист прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю, в якому, зокрема, йдеться й про пенсійні виплати переселенцям.

Як повідомляє народна депутатка України Олена Шуляк, в документі, зокрема, йдеться, що призначення пенсій внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів, або щодо яких немає інформації про періоди страхового стажу, трудової діяльності на період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування, здійснюється на підставі відомостей, наявних у відповідних електронних державних реєстрах.

Є в проекті закону й нововведення, що стосуються людей з інвалідністю. Так, якщо людина під час дії воєнного стану пропустила терміни повторного огляду медико-соціальної експертизи, передбачена можливість виплати пенсії з інвалідності на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.

Також під час дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

В проекті закону є положення, згідно з яким передбачається обмін інформацією з Держреєстру з Фондом соцзахисту осіб з інвалідністю про створення робочих місць для таких людей, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями та використання таких даних для обрахунку квоти на працевлаштування людей з інвалідністю.

Нагадаємо, що пенсію в Україні можно оформити, особисто звернувшися до відділень ПФУ, а можно зробити це дистанційно. Якщо заяву на пенсію подає людина з інвалідністю, то до базового пакету документів — паспорту, ідентифікаційного коду та трудової книжки — потрібно додати довідки, що стосуються інвалідності.

Фото Pixabay



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