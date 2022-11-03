Під Одесою автобус перекинувся у кювет, постраждали семеро людей

На Одещині в ДТП знову потрапив пасажирський автобус, цього разу сполученням Одеса — Варна. За попередніми даними, водій автобуса, що перевищив швидкість на трасі Одеса-Рені, не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу.

На місці аварії

У салоні на момент аварії перебували дев'ять пасажирів та двоє водіїв. Трьох пасажирів та водія, який перебував за кермом, довелося госпіталізувати.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами»).

Нагадаємо, у вересні в центрі Києва водій автомобіля «Mercedes-Benz» зіткнувся з автобусом, у якому перебували 25 пасажирів. В результаті водій автобуса не впорався з керуванням та в'їхав до електроопори. 4-річний син порушника та 25 пасажирів громадського транспорту отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

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