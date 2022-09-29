Масштабна ДТП під Одесою: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, постраждали 17 людей

В Одеській області, яка днями була атакована дронами-камікадзе, 29 вересня близько пів на восьму ранку між селом Візирка та селищем Нові Біляри сталася ДТП. Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«Попередньо встановлено, що на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки виконував маневр повороту і допустив зіткнення з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів», — повідомили в поліції.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група та екіпаж сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР попередньо за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Затори на даній ділянці дороги відсутні, рух транспорту не ускладнено.

Як писали «ФАКТИ», 23 вересня на автодорозі Н-24 Благовіщенське — Миколаїв сталася смертельна ДТП. Аварія сталася неподалік села Іванівка Вознесенського району — зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Opel Kadett. Внаслідок зіткнення водій Opel Kadett загинув на місці події, а 49-річна пасажирка Volkswagen Passat отримала травми.

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