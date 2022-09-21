У крові водія, через якого у Києві постраждали 26 людей, виявили «коктейль» з амфетаміну, кокаїну та марихуани

У Києві слідчі повідомили про підозру водію, який спричинив зіткнення з пасажирським автобусом, травмувавши його пасажирів і власного 4-річного сина.

За повідомленням Поліції Києва, інцидент стався на Повітрофлотському проспекті напередодні. Водій автомобіля «Mercedes-Benz» здійснив зіткнення із автобусом, в якому перебувало 25 пасажирів. У результаті водій автобуса не впорався з керуванням і в"їхав у електроопору. 4-річний син порушника і 25 пасажирів громадського транспорту отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані для надання необхідної допомоги до столичних лікарень.

На місці ДТП

Киянина, 1994 року народження, працівники поліції негайно затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України, а під час перевірки його стану лікарі виявили у нього в крові заборонені речовини: амфетамін, кокаїн та марихуану, а також сильнодіючий лікарський препарат.

Тож слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 2 ст. 286−1 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння»).

Наразі до суду направлено клопотання про обрання подозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке розглядатиметься 22 вересня. Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше смертельне ДТП у стані наркотичного сп'яніння скоїв і мешканець Вінничини, який 12 вересня у селі Ксаверівка на шаленій швидкості зніс на тротуарі двох місцевих жителів — 20-річного Євгена Семенюка та 19-річного Сергія Данильченка. «ФАКТИ» розповіли усі моторошні подробиці цієї історії.

Фото Поліції Києва

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