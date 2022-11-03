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Частина українців отримають по 100 тисяч грн: хто може розраховувати на виплати

18:47 3 листопада 2022
Частина українців отримають по 100 тисяч грн: хто може розраховувати на виплати

В Україні ухвалили рекордну кількість рішень щодо виплати 100 тисяч гривень тим, кого звільнили з російського плону чи сім'ям тих, хто ще перебуває в лапах окупантів — їх отримають 465 громадян нашої країни. Відповідну заяву зробили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Це безпрецедентний результат одночасно ухвалених рішень за всю годину роботи міжвідомчої комісії», — наголошують у Мінреінтеграції.

46 млн 500 тис. грн розподілили між:

  • 347 українцями, звільненими з незаконного ув'язнення;
  • 118 родинами полонених, які потребують правової підтримки.

Українців, рідні яких ще залишаються в полоні, закликають звертатися за отриманням допомоги за телефоном: (044) 355−14−56.

Нагадаємо, лише 3 листопада Україна змогла звільнити за обміном з рф 107 своїх захисників.

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