Україна повернула з полону 107 військових: серед них 74 захисники «Азовсталі»

У четвер, 3 листопада, Україна провела черговий обмін полонених, звільнивши з лап окупантів 107 воїнів. Про це повідомив очільник Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених — 6 офіцерів, 101 рядовий та сержант із ЗСУ, ВМС, територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії.

74 звільнених бійця захищали «Азовсталь», а деякі з них добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

Багато хто зі звільнених має бойові поранення, у тому числі важкі, констатував Єрмак.

«Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із „Азовсталі“, хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії», — повідомив він.

Виявляється, що чимало з хлопців зазнали поранень ще у березні, і з того часу не отримували належного медичного супроводу.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 28 жовтня за формулою 50:50. Зокрема, тоді вдалося визволити начальника хірургічного відділення військового госпіталю Маріуполя, який був на «Азовсталі», та молодого військового хірурга 65-ї військової мобільної лікарні.

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