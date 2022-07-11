Понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Більшість зі зниклих — у полоні.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає «Суспільне».

За словами Котенка, до цього числа входять бійці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, СБУ. Зазначимо, ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових.

Уповноважений зазначив, що орієнтовно 7200 людей в Україні вважаються зниклими безвісти.

Як приклад, Котенко навів військових 1-го батальйону 36-ї бригади, яких вивезли до росії.

«Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що зниклі безвісти — живі», — сказав він.

Нагадаємо, на сьогодні втрати російських окупантів становлять близько 37 400 осіб.

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