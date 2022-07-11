35.55 / 36.62 35.86 / 37.14
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Більшість — у полоні: названо вражаючу цифру зниклих безвісти українців

16:16 11 липня 2022
ЗСУ

Понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Більшість зі зниклих — у полоні.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає «Суспільне».

За словами Котенка, до цього числа входять бійці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, СБУ. Зазначимо, ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових.

Уповноважений зазначив, що орієнтовно 7200 людей в Україні вважаються зниклими безвісти.

Читайте також: Як рідним військового, який потрапив у полон або зник безвісти, отримати виплати за нього

Як приклад, Котенко навів військових 1-го батальйону 36-ї бригади, яких вивезли до росії.

«Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що зниклі безвісти — живі», — сказав він.

Нагадаємо, на сьогодні втрати російських окупантів становлять близько 37 400 осіб.

254

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Кожному — по 45 грн.: у ПФУ пояснили, чому збільшення пенсії для більшості пенсіонерів було незначним

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

військкомат

Повістки на вулиці можна не брати: як оскаржити вручення повісток у громадських місцях без порушення закону

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.