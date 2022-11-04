Голлівудська актриса Шерон Стоун регулярно ділиться своїм життям зі своїми 3,5 мільйонами підписників в Instagram. Актриса показує себе за роботою на знімальних майданчиках та інколи дає змогу зазирнути у своє особисте життя. Однак зараз 64-річна жінка звернулась в Instagram до своїх шанувальників з незвично серйозними словами. Причина: у неї виявили пухлину — але лише після того, як її кілька тижнів неправильно лікували через помилковий діагноз.

«Коли біль ставав все сильнішим і сильнішим, я нарешті звернулася за другою консультацією в іншого медика, — повідомляє голлівудська зірка. — Результат: у мене велика фіброміома в матці. Доброякісне новоутворення тепер необхідно негайно видалити. Не відмахуйтеся, отримайте іншу думку. Це може врятувати вам життя!».

«Тепер візьму кілька тижнів відпустки для повного відновлення», — оголосила актриса.

64-річній зірці вже довелося пережити низку проблем зі здоров'ям. Як нещодавно розповіла Шерон Стоун у автобіографії, у неї було дев'ять викиднів. У підлітковому віці вона також пережила удар блискавки, яка влучила в її тіло, і боролася за життя у 2001 році після важкого інсульту з крововиливом у мозок. Минулого року зірка «Основного інстинкту» поділилася зі своїми шанувальниками ще одним важким ударом. Племінник і хрещеник Шерон Стоун був знайдений бездиханним у своєму ліжечку. Кілька днів хлопчик боровся за своє життя в лікарні, і врешті-решт помер у віці лише одинадцяти місяців після «повної відмови органів».

Раніше Шерон Стоун опублікувала фото зі своєю 89-річною мамою.

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