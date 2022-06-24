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Зізнання дружини Макса Чмерковського підштовхнуло Шерон Стоун до того, щоб розповісти свою трагічну історію

20:13 24 червня 2022
Шерон Стоун

Зірка Голлівуду Шерон Стоун відгукнулася на визнання дружини відомого танцюриста та хореографа Макса Чмерковського. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Пета Маргатройд розповіла, що мала вже три викидні. Востаннє вона втратила дитину минулого року. Вагітна Пета заразилася коронавірусом.

64-річна Стоун вперше зізналася, що мала дев'ять викиднів! В результаті вона вирішила всиновити дітей. Як відомо, Шерон виховала трьох прийомних синів — 22-річного Роена, 16-річного Лерда та 15-річного Куїна.

Актриса в Instagram подякувала Петі та іншим жінкам, які зважилися публічно поділитися своїми трагедіями. «У нас, жінок, досі не було форуму, де можна було б обговорити тяжкість такої втрати. Я особисто втратила дев'ятьох дітей через викидні», — написала Стоун.

«І це не дрібниця, ні у фізичному, ні в емоційному плані. Проте, нас змушують думати, що це щось таке, що потрібно зберігати в таємниці і переживати поодинці, відчуваючи при цьому певну провину. І це замість того, щоб дати нам співчуття, розуміння, які так потрібні жінкам для зцілення», — наголошує кінозірка.

Шерон згадала, як у неї стався викидень на терміні вагітності п'ять з половиною місяців. Дитину намагалися врятувати. Це були по суті пологи, які тривали 36 годин. І весь цей час поряд з нею були лише жінки — лікар, акушерки, медсестри.

«Вони оточили мене почуттям розуміння. Дуже сильне почуття. Це було справжнє сестринство. І я не була сама. Думаю, зараз ми досягли точки, коли нам необхідне глобальне сестринство, щоб жінки могли обговорювати проблеми втрати дитини, зґвалтування, жорстокості та інші речі, що відбуваються з нами та нашими тілами. Ми більше не хочемо носити воду», — заявила Шерон Стоун.

Актриса розповіла, що причиною викиднів у неї був ревматоїдний фактор, пов'язаний із вовчаком.

Читайте у «ФАКТАХ» — Канни-2021: Шерон Стоун та інші кінозірки показали своїх дітей, що подорослішали

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