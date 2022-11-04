Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман висміяв рф за нову мету «СВО» в Україні — десатанізацію.

«Нарешті оголошено справжню мету так званої спецоперації «, — пише Ігор Ейдман у соцмережах і цитує заступника голови російського Радбезу дмитра мєдвєдєва, який заявив, що «мета — зупинити верховного володаря пекла, яке б ім'я він не використав — Сатана, Люцифер чи ібліс».

«Зібралися якось путін і мєдвєдєв у бадмінтон пограти, — вїдливо пише соціолог. — Пішли на майданчик. І тут раптом назустріч сам Сатана наступає. Вони відразу вирішили його зупинити. Для цього знищили Маріуполь, розбомбили Харків і захопили Херсон.

Очевидно, шукали і там Сатану, але так і не знайшли.

мєдвєдєв: Бачиш сатану?

путін: Ні.

мєдвєдєв: І я не бачу. А він наступає!

Достатньо прочитати будь-який пост мєдвєдєва чи подивитися будь-який виступ путіна, щоб зрозуміти — вони небезпечні божевільні, маніяки, буквально, у клінічному значенні цього слова.

Фото зі сторінки Ігоря Ейдмана

На картинці мєдвєдєв зупиняє наступ Сатани. У ролі Сатани — дружина Світлана, яка намагається перервати його багаторічний алкогольно-кокаїновий запій".

Фото зі сторінки Ігоря Ейдмана в соцмережах

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