Ворог обстріляв Дніпропетровську область, ППО збила один «шахід» та один боєприпас, що барражує
У ніч проти суботи, 5 листопада, російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Нікопольський район росіяни знову накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах — Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.
Найбільше дісталося Нікополю — до міста прилетіло близько 40 снарядів.
Зайнялися дві пожежі. Пожежні полум'я вже загасили.
Пошкоджено півтора десятка багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід.
Російські снаряди потрапили й по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствам. Пошкоджено виробничі потужності та майно.
На щастя, обійшлося без жертв.
Він також наголосив, що військові з повітряного командування «Схід» знищили ще один ворожий «Шахед». Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що у Нікополі горіло приміщення з обладнанням для переробки деревини та дах приватного будинку.
Люди не постраждали.
«Є й хороші новини: уночі на один БПЛА у ворога поменшало: над Дніпропетровщиною летів дрон-камікадзе «Shahed-136». Його збили наші сили ППО у Синельниківському районі «, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні заявив, що терор рашистів проти мирних українців не вплине на нерішучість ЗСУ та всього народу України бити окупантів та гнати їх з нашої землі.
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