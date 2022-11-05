Ворог обстріляв Дніпропетровську область, ППО збила один «шахід» та один боєприпас, що барражує

У ніч проти суботи, 5 листопада, російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Нікопольський район росіяни знову накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах — Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.



Найбільше дісталося Нікополю — до міста прилетіло близько 40 снарядів.



Зайнялися дві пожежі. Пожежні полум'я вже загасили.



Пошкоджено півтора десятка багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід.



Російські снаряди потрапили й по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствам. Пошкоджено виробничі потужності та майно.

На щастя, обійшлося без жертв.



Він також наголосив, що військові з повітряного командування «Схід» знищили ще один ворожий «Шахед». Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.







Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що у Нікополі горіло приміщення з обладнанням для переробки деревини та дах приватного будинку.

Люди не постраждали.



«Є й хороші новини: уночі на один БПЛА у ворога поменшало: над Дніпропетровщиною летів дрон-камікадзе «Shahed-136». Його збили наші сили ППО у Синельниківському районі «, — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні заявив, що терор рашистів проти мирних українців не вплине на нерішучість ЗСУ та всього народу України бити окупантів та гнати їх з нашої землі.

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