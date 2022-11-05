39.70 / 40.50 38.55 / 39.53
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, ППО збила один «шахід» та один боєприпас, що барражує

9:13 5 листопада 2022
руйнування

У ніч проти суботи, 5 листопада, російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район росіяни знову накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах — Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.

Найбільше дісталося Нікополю — до міста прилетіло близько 40 снарядів.

Зайнялися дві пожежі. Пожежні полум'я вже загасили.

Пошкоджено півтора десятка багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газопровід.

Російські снаряди потрапили й по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствам. Пошкоджено виробничі потужності та майно.

На щастя, обійшлося без жертв.

Він також наголосив, що військові з повітряного командування «Схід» знищили ще один ворожий «Шахед». Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.



Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що у Нікополі горіло приміщення з обладнанням для переробки деревини та дах приватного будинку.
Люди не постраждали.

«Є й хороші новини: уночі на один БПЛА у ворога поменшало: над Дніпропетровщиною летів дрон-камікадзе «Shahed-136». Його збили наші сили ППО у Синельниківському районі «, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні заявив, що терор рашистів проти мирних українців не вплине на нерішучість ЗСУ та всього народу України бити окупантів та гнати їх з нашої землі.

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трансформаторна підстанція

Наразі рашистів цікавлять не електростанції: експерт розповів про зміну тактики росії

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту