Більше, ніж у двох Чеченських війнах разом узятих: Зеленський про втрати росії на Донбасі

У війні проти України росія лише на Донбасі втратила більше людей та боєприпасів, ніж у двох Чеченських війнах.



Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні за підсумками 254-го дня війни.



«Найжорстокіші бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі — це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. На цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах, разом узятих», — сказав глава держави.



Але реальний рівень втрат росії ховається від українського суспільства. Навіть свою мобілізацію вони зараз приховали та просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. Насправді ж у регіонах росії та на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель.



«І це абсолютно шалена впертість господарів нинішньої росії — найкращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх довкола, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м'ясорубку — мобілізованих чи у вигляді найманців», — обурюється український лідер.



Тому дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме — як брехня, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить, а не говорить.



«Ми готові до миру, до чесного та справедливого світу, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага наших людей та належна відповідальність за терор — це покарання для всіх, хто винен, та повне відшкодування росією завданих нам збитків» , — запевнив президент України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський терор проти мирного населення України та енергетики — це свідчення слабкості ворога. Окупантам не вдається перемогти Україну на полі бою, тож вони хочуть зламати наших людей, зруйнувавши інфраструктуру. Українці все одно витерплять російський енерготерор та продовжуватимуть гнати загарбників з нашої землі.

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