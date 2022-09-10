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Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області: одну з ракет ворога вдалося збити (відео)

9:15 10 вересня 2022
пожежа

Російські окупанти у ніч проти 10 вересня знову обстріляли Дніпропетровщину. Під їхній вогонь потрапили одразу три райони — Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Чиновник зазначив, що по Дніпровському району ворог випустив дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила.

«Інша потрапила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Рятувальники полум'я вже загасили. Люди не постраждали», — розповів Резніченко.

За словами голови ОВА, Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді била ворожа важка артилерія. Цивільних не зачепило.

«По Синельниківському району вранці вдарили кілька російських ракет. Пошкоджено місцеве фермерське господарство. Інформація про наслідки уточнюється», — додав глава області.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни завдали 13 ракетних та 23 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Загинули мирні люди, постраждала інфраструктура у кількох населених пунктах.

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