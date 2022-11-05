«Після шоу скабеєвої навіть звірі не розмножуються»: Харламов принизив путінську пропагандистку
Скандальний російський телеведучий Гарік Харламов, який нібито йде з Comedy Club, не обійшовся без скандалу.
Гуморист зі сцени видав своє ставлення до сумно відомої скабеєвої ольги, принизивши телеведучу під схвальний гул натовпу, пише «Експрес-газета».
Харламов пожартував, що після шоу з нею не може думати про інтимне життя, і публіка грубий жарт зустріла бурхливими оваціями.
«Що цікавого в амурських тиграх? Вони навіть самі собі нецікаві, тому вони не розмножуються, їм нецікаво це робити! Мабуть, сидять, скабеєву дивляться. А після скабеєвої розмножуватися не хочеться взагалі», — заявив Гарік.
Як відомо, Харламов довгі роки був ведучим Comedy Club. Насамкінець гуморист голосно грюкнув дверима.
У правдивість новини спочатку ніхто не повірив. Глядачі подумали, що це просто черговий жарт артиста. Але незабаром повідомлення підтвердив представник телеканалу, представивши нового партнера Павла Волі, пише «Стархіт».
Ним став 30-річний стендап-комік Андрій. Наступний випуск програми вийде з оновленим складом.
Гарік попрощався з шоу на своїй сторінці у соцмережі.
«Все, хлопці! Було чудово провести з Пашкою всі ці роки, але настав час поступатися дорогою молодим! Бебур, у добрий шлях! А я нарешті спати», — написав гуморист.
Нагадаємо, раніше шоумен не раз знущався з програми «Давай одружимось». Він висміяв ведучу, гостей шоу та те, як подаються сюжети.
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