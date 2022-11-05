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Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: легковик влетів у вантажівку, водій загинув

15:46 5 листопада 2022
ДТП

На трасі Київ-Одеса ввечері 4 листопада сталася смертельна ДТП, повідомили у поліції Одеської області.

Аварія сталася між населеними пунктами Болгарка та Хомінка.

Попередньо встановлено, що 31-річний водій легкового автомобіля Daewoo Nexia, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF під керуванням 37-річного чоловіка.

Водій легковика від отриманих травм помер до приїзда «швидкої». Водій вантажівки не постраждав.

Раніше смертельна ДТП сталася на об'їзній дорозі Ужгорода. Там теж зіткнулися два автомобілі, один з водіїв загинув.

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