Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: легковик влетів у вантажівку, водій загинув

На трасі Київ-Одеса ввечері 4 листопада сталася смертельна ДТП, повідомили у поліції Одеської області.

Аварія сталася між населеними пунктами Болгарка та Хомінка.



Попередньо встановлено, що 31-річний водій легкового автомобіля Daewoo Nexia, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF під керуванням 37-річного чоловіка.



Водій легковика від отриманих травм помер до приїзда «швидкої». Водій вантажівки не постраждав.



Раніше смертельна ДТП сталася на об'їзній дорозі Ужгорода. Там теж зіткнулися два автомобілі, один з водіїв загинув.

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