Смертельна ДТП на об'їзній Ужгорода: зіткнулися два автомобілі, один з водіїв загинув
На об'їзній дорозі Ужгорода сталася ДТП зі смертельними наслідками.
За інформацією ДСНС, попередньо водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen Passat.
Внаслідок зіткнення водій Lanos загинув, а другий отримав різного роду травми.
Рятувальники, які прибули на місце аварії, деблокували тіло загиблого водія зі знівеченого автомобіля й передали правоохоронцям.
Травмованого водія Volkswagen Passat з підозрою на перелом тазу доставили до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні.
Раніше на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Олексіївка Полтавської області також сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій, який наїхав на пішохода.76
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