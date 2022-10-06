Смертельна ДТП на об'їзній Ужгорода: зіткнулися два автомобілі, один з водіїв загинув

На об'їзній дорозі Ужгорода сталася ДТП зі смертельними наслідками.

За інформацією ДСНС, попередньо водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen Passat.

Внаслідок зіткнення водій Lanos загинув, а другий отримав різного роду травми.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, деблокували тіло загиблого водія зі знівеченого автомобіля й передали правоохоронцям.

Травмованого водія Volkswagen Passat з підозрою на перелом тазу доставили до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні.

Раніше на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Олексіївка Полтавської області також сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій, який наїхав на пішохода.

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