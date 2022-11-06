На Etihad Arena в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшов вечір професіонального боксу, в головному бою якого билися чемпіон WBA Super у напівважкій вазі 31-річний росіянин (виступає за Киргизстан) Дмитро Бівол (21 перемога, 11 з них — нокаутом), котрий сенсаційно переміг Сауля «Канело» Альвареса, та його ровесник, обов'язковий претендент на титул мексиканець Хільберто Рамірес (44 перемоги, 30 з них — нокаутом, 1 поразка).

Стартові чотири раунди бою непереможних досі боксерів пройшли приблизно в рівній боротьбі, хоча чинний володар пояса (Бівол народився в молдавсько-корейській родині, в Киргизькій РСР і жив там до 11 років), здавалося, повністю контролює перебіг поєдинку. Чим далі, тим більше на перший план виходила перевага Дмитра в техніці, який у підсумку більш ніж впевнено переміг суперника, що провалив поєдинок, одноголосним рішенням суддів — 118:110, 117:111, 117:111, зберігши за собою пояс WBA Super.

За підрахунками Compubox, Рамірес завдав на 235 ударів більше, ніж Бівол (878 проти 643), але відсоток влучень був значно вищим у Бівола. Якщо у мексиканця цілі досягли лише 107 «пострілів» з 878 (12,2%), то у представника Киргизстану — 131 із 643 (20,4%).

До речі, після четвертого успішного захисту титулу Бівол прокоментував можливість реваншу з Канело.

«Я — хлопець, який має мрію, — сказав Дмитро Бівол у флеш-інтерв'ю після бою з Раміресом. — Але головою розумію, як тут усе влаштовано. Вважаю за краще битися за пояси. Якщо у мене такої можливості не буде, то за чотири-п'ять місяців можна провести ще один бій з Канело. Але це залежить не лише від мене. Хоча це також цікавий поєдинок. Запам'ятайте, напівважка вага — це моя вага».

Дмитро Бівол провів четвертий успішний захист титулу та реально претендує на звання "Боксер року"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Сергій Богачук нокаутував 21-го суперника в кар'єрі і повернув собі чемпіонський титул.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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