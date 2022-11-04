Українець Богачук нокаутував 21-го суперника у кар'єрі та повернув собі чемпіонський пояс (відео)

На арені Quiet Cannon Country Club у Монтебелло (штат Каліфорнія, США) відбувся вечір боксу, у головному бою якого за вакантний титул WBC Continental Americas у першій середній вазі (до 69,9 кг) билися українець Сергій Богачук (21 перемога, 20 з них — нокаутом, 1 поразка), котрий нокаутував у вересні минулого року Рафаеля Ігбокве, та американець Аарон Коулі (16 перемог, 7 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).

27-річний вінничанин активніше розпочав поєдинок, але його 32-річний суперник-шульга добре рухався і завдав українцю кілька непоганих ударів. Але з часом Богачук знайшов свою дистанцію і почав бити американця, котрий помітно втомився. У другому раунді після короткого лівого хука Коулі присів на коліно і піднятися на рахунок «дев'ять» вже не зміг.

Богачук відсвяткував свою 21-у (!) перемогу нокаутом у 22 проведених поєдинках і повернув собі титул чемпіона континентальної Америки за версією WBC. Цього пояса українець втратив у березні минулого року, коли зазнав своєї єдиної в кар'єрі поразки від американця Брендона Адамса.

Сергій Богачук повернув собі пояс чемпіона континентальної Америки за версією WBC у першій середній вазі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко у видовищному поєдинку переміг американця Джемейна Ортіса.

Фото Twitter 360 boxingpromos

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