«Це як постріл у голову!»: всі подробиці другого випуску «Холостяка-12»

Канал СТБ показує 12-й сезон романтичного реаліті «Холостяк». Проект було знято ще до початку війни. Вже відбулася перша вечірка, головний герой — 33-річний Алекс Топольський — залишив у шоу 19 учасниць. Шестеро з них мали покинути «Холостяк» у другому ефірі.

- Це перше побачення і одразу з п'ятьма дівчатами! — сказав Холостяк, збираючись зустрітися з Вікою, Олею, Роксоланою, Елізабет та Юлею.

Алекс вирішив знайти із дівчатами спільні інтереси.

- Я думаю, що ми матимемо особливе спілкування, — сказала Ольга. — У Алекса чудова енергетика. Я хочу отримати просто насолоду.

Алекс запросив дівчат до великого заміського будинку, де кожна могла зайнятися з ним одним із його хобі.

- Я не уявляю свого життя без спорту, — сказав Алекс. — Важливо, щоб дівчина теж стежила за своєю фігурою.

Юля вирішила поділити з Алексом це захоплення.

- Хочу показати, що маю стрижень, — сказала дівчина, із задоволенням займаючись з Алексом розтяжкою.

- Вона постійно дивилася мені у вічі, — зауважив Алекс. — Мені здалося, вона хотіла чогось більшого, ніж розтяжка. У її погляді є якась глибина.

- Я була у стосунках три роки, — розповіла відверто про своє минуле Юля. — І причиною нашого розставання стала його зрада. Ще одна.

Дівчина зізналася, що має на тілі три татуювання. Одна з них присвячена мамі, яка померла, коли дівчинці було лише 10 років.

- Ми зблизилися, мені хотілося б впізнавати один одного все більше, — зізналася Юля.

Наступні дівчата чекали на Холостяка на фотосесії. Алекс зізнався, що фото — його хобі.

На фотосесію дійшли Оля — фітнес-модель.

- Я трохи хвилююся, — зізналася Оля.

Прийшла на фотосесію і Роксолана, яка працює візажисткою.

- Думаю, мені ніхто не завадить, — сказала дівчина, дивлячись на Олю. — Завжди зможу отримати задоволення від спілкування із прекрасним чоловіком.

Роксолана повністю оволоділа увагою Холостяка.

- Вона його просто спокушала! — обурилася Оля.

Ще одне хобі Холостяка — кулінарія. Дві дівчини вирішили йому в цьому допомогти — Елізабет та Вікторія. Виявилось, улюблений торт Холостяка «Графські руїни».

- Я відчував, що Вікторія зі мною фліртує, — сказав Холостяк після розмови з актрисою. — І це мені подобається.

До пари приєдналася Елізабет. Дівчина трохи зніяковіла, побачивши Вікторію.

- Ця дівчина зовсім не становила для мене жодної загрози, — впевнено сказала Віка.

- Я бачив, що Елізабет не знала, як поводитися на кухні, — засмутився Холостяк.

Алекс вирішив поговорити з Елізабет.

- Мені здається, вона нічим не цікава, — констатувала Вікторія.

Елізабет приїхала на проект зі Швеції, де вона мешкає разом із мамою. Дівчина сказала, що мала стосунки з хлопцем-шведом.

- Але в нас були різні менталітети, — сказала Елізабет. — Я була готова віддавати всю себе. Він мене не зрозумів.

- Але це невірно! — обурився Холостяк. — Не можна розчинятися один в одному. Мені здається, ми по-різному розуміємо слово кохання. Ми не можемо ніколи ні від кого бути залежними. На жаль, у нас із тобою різні погляди на майбутнє. Мені здається, що у нас не складеться.

Холостяк попрощався з Елізабетом.

У будинку Гриша приніс запрошення на перше індивідуальне побачення. Воно дісталося одеситці Анастасії.

- Мені потрібна година, щоб обговорити всі питання, — сказала діловито Настя.

За вечерею Вікторія пригощала всіх приготованим тортом.

- Я відчувала, що Алекс хоче до мене торкатися, — сказала Віка. — У мене вийшов просто шедевр! Власне, як і все, що я роблю.

Алекса запросив на розмову Ольгу і здивувався, що дівчина — особистий охоронець.

- Вона надто усміхнена для охоронця, — здивувався Алекс.

Виявилося, що колишній хлопець дівчини її ображав і вона вирішила, що треба вміти захищати себе.

- Тепер я нікому не дам себе образити, — сказала Ольга і додала: — Ти — та людина, яка мені потрібна. Коли я вперше тебе побачила, у мене відразу відібрало мову. Я бачу нас разом!

- Ціную твою відвертість, — лише відповів Алекс. — Але я не можу сказати, що в мене зародилася симпатія. Ми не маємо перспективи.

Холостяк попрощався і з Ольгою. А коли повернувся, то віддав троянду Юлі, яка підкорила його своєю чесністю.

- А я півтори години стояла на кухні! — обурилася Вікторія.

Несподівано в будинку Олександра, яка на першій вечірці здобула жовту троянду, вирішила, що піде на побачення разом із Анастасією.

- Мені це зовсім байдуже, — сказала Настя.

Алекс організував побачення, де вирішив привітати сина Насті з днем ​​народження. Холостяк зізнався, що поява Саша була надто несподіваною.

- Я скрашу ваш день, — впевнено сказала Саша.

Але Алекс розповів дівчині, що він приготував спеціальний сюрприз для Насті та попросив зустрітися з нею вже за вечерею. Разом з Анастасією він гуляв центром Києва, а потім запросив її проїхатися містом.

Холостяк привів Анастасію в місце, де вже чекав на її син Макс і подарував хлопцеві скейт.

- Цей день був чудовий, — захопилася дитина.

Але Холостяка турбувало, що мама та син не дуже контактували один з одним. Виявилося, що хлопчик рідко бачить маму на дні народження.

Алекс вирішив усе з'ясувати у Насті за вечерею. Дівчина розповіла про свій роман із мексиканцем, який тривав три роки. Це були складні стосунки, але вона матеріально залежала від шанувальника.

- Я жодного разу не почув від Насті про кохання, — обурився Холостяк. — Мені з цією людиною не по дорозі.

Настя покинула проект.

Олександра прийшла на вечерю з Алексом і розповіла, що вона є директором it-компанії.

- Мені подобається ні від кого не залежати, — сказала Саша.

Її останні стосунки були два роки тому, і дівчина не може бути поряд із кимось без кохання.

- Я вважаю, треба насолоджуватися життям, — зізналася Саша.

Саша, 25 років, Харків, безробітна

Наприкінці вечері Алекс приніс дівчині троянду.

Анастасія прийшла на побачення до Алекса, яке пройшло на природі. Холостяк запропонував дівчині покататися на конях.

- Це мої улюблені тварини! — учасниця була у захваті.

Анастасія керує будівельною компанією та має ще кілька бізнесів. Прогулянка закінчилася вечерею.

- Мені дуже тепло з тобою, — зізналася Настя.

Дівчина розповіла, що півтора роки тому народила дитину. Вона була двічі одружена. Але дитину народила не в шлюбі.

- Ти не знайшла себе, — сказав Холостяк. — Я це відчуваю та відчуваю, що ми нічого не продовжимо. Я хочу тебе відпустити.

У цей час у будинку Аліна отримала запрошення від Холостяка на побачення у Стамбулі.

- Я ніколи не була за кордоном! — Захопилася Аліна.

Дівчина була в захваті, опинившись у Стамбулі. Виявилося, Аліна з великої родини — у неї брат та п'ять сестер.

- З тобою так тепло, — зізнався Аліні Холостяк.

Побачення продовжилося за вечерею з чудовим краєвидом на стародавній Стамбул.

Пара вирішила зіграти у «кістки», загадуючи один одному бажання. Холостяк зізнався, що він буває впертим і йому довелося вигукнути на весь Стамбул: «Я збожеволів!»

Аліна розповіла про свої минулі стосунки. Її хлопець був агресивним.

- Мені було кайфово провести з нею час, — зізнався Алекс. — Я бачу у ній світло. Йому треба просто вийти назовні.

Перед церемонією троянд Алекс захотів побачити відеозвернення дівчат із їхніми зізнаннями про найсильніші моменти життя. Перед церемонією з'явилася Люда — гравець команди з воллейболу, яку Алекс відпустив на весілля друзів.

Роздумуючи над тим, кому вручити квіти, Холостяк запросив на розмову Олену, Ольгу, Аделіну та Марину. Алексу було цікаво дізнатися, чим займається кожна з них.

- Я тут, щоб знайти людину, схожу на мене, — зізналася Аделіна.

Аделіна, 19 років, Київ, танцівниця та хореографиня

- Після розмови мені здалося, що одна з нас покине проект, — сказала Марина.

Першою отримала троянду модель із Києва Катерина. Потім Роксолана — дівчата вважають її надто грайливою. Свої квітки забрали Аміна, Люда та Ліза.

Несподівано для дівчат Алекс не дав троянду Олені — вона була «господинею вдома».

- Для мене кохання — це не боротьба, — сказав Холостяк. — Не хочу ні з ким воювати, вибач, у мене немає для тебе троянди.

- Це як постріл у голову, — зізналася дівчина.

Забрала троянду та Вікторія.

- Я не сумнівалася, що її отримаю, — була певна актриса.

Холостяк дав трояндову троянду Олександрі, призначаючи її тепер «господиною вдома».

- Це дуже несподівано, — сказала дівчина.

- Думаю, вона привнесе атмосферу умиротворення до хати, — вирішив Холостяк.

Білу троянду, яка виконує бажання, отримала Юля. Залишилась у проекті й Оля.

Жовта троянда залишилася для однієї з дівчат: Марини чи Аделіни. Проект залишила Аделіна.

- Мені здавалося, що дівчина прийшла на проект заради піару, — вирішив Холостяк.

- Нехай сам зрозуміє, хто щирий, а хто — ні, — сказала, їдучи, Аделіна.

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