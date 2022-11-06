«Це як постріл у голову!»: всі подробиці другого випуску «Холостяка-12»
Канал СТБ показує 12-й сезон романтичного реаліті «Холостяк». Проект було знято ще до початку війни. Вже відбулася перша вечірка, головний герой — 33-річний Алекс Топольський — залишив у шоу 19 учасниць. Шестеро з них мали покинути «Холостяк» у другому ефірі.
- Це перше побачення і одразу з п'ятьма дівчатами! — сказав Холостяк, збираючись зустрітися з Вікою, Олею, Роксоланою, Елізабет та Юлею.
Алекс вирішив знайти із дівчатами спільні інтереси.
- Я думаю, що ми матимемо особливе спілкування, — сказала Ольга. — У Алекса чудова енергетика. Я хочу отримати просто насолоду.
Алекс запросив дівчат до великого заміського будинку, де кожна могла зайнятися з ним одним із його хобі.
- Я не уявляю свого життя без спорту, — сказав Алекс. — Важливо, щоб дівчина теж стежила за своєю фігурою.
Юля вирішила поділити з Алексом це захоплення.
- Хочу показати, що маю стрижень, — сказала дівчина, із задоволенням займаючись з Алексом розтяжкою.
- Вона постійно дивилася мені у вічі, — зауважив Алекс. — Мені здалося, вона хотіла чогось більшого, ніж розтяжка. У її погляді є якась глибина.
- Я була у стосунках три роки, — розповіла відверто про своє минуле Юля. — І причиною нашого розставання стала його зрада. Ще одна.
Дівчина зізналася, що має на тілі три татуювання. Одна з них присвячена мамі, яка померла, коли дівчинці було лише 10 років.
- Ми зблизилися, мені хотілося б впізнавати один одного все більше, — зізналася Юля.
Наступні дівчата чекали на Холостяка на фотосесії. Алекс зізнався, що фото — його хобі.
На фотосесію дійшли Оля — фітнес-модель.
- Я трохи хвилююся, — зізналася Оля.
Прийшла на фотосесію і Роксолана, яка працює візажисткою.
- Думаю, мені ніхто не завадить, — сказала дівчина, дивлячись на Олю. — Завжди зможу отримати задоволення від спілкування із прекрасним чоловіком.
Роксолана повністю оволоділа увагою Холостяка.
- Вона його просто спокушала! — обурилася Оля.
Ще одне хобі Холостяка — кулінарія. Дві дівчини вирішили йому в цьому допомогти — Елізабет та Вікторія. Виявилось, улюблений торт Холостяка «Графські руїни».
- Я відчував, що Вікторія зі мною фліртує, — сказав Холостяк після розмови з актрисою. — І це мені подобається.
До пари приєдналася Елізабет. Дівчина трохи зніяковіла, побачивши Вікторію.
- Ця дівчина зовсім не становила для мене жодної загрози, — впевнено сказала Віка.
- Я бачив, що Елізабет не знала, як поводитися на кухні, — засмутився Холостяк.
Алекс вирішив поговорити з Елізабет.
- Мені здається, вона нічим не цікава, — констатувала Вікторія.
Елізабет приїхала на проект зі Швеції, де вона мешкає разом із мамою. Дівчина сказала, що мала стосунки з хлопцем-шведом.
- Але в нас були різні менталітети, — сказала Елізабет. — Я була готова віддавати всю себе. Він мене не зрозумів.
- Але це невірно! — обурився Холостяк. — Не можна розчинятися один в одному. Мені здається, ми по-різному розуміємо слово кохання. Ми не можемо ніколи ні від кого бути залежними. На жаль, у нас із тобою різні погляди на майбутнє. Мені здається, що у нас не складеться.
Холостяк попрощався з Елізабетом.
У будинку Гриша приніс запрошення на перше індивідуальне побачення. Воно дісталося одеситці Анастасії.
- Мені потрібна година, щоб обговорити всі питання, — сказала діловито Настя.
За вечерею Вікторія пригощала всіх приготованим тортом.
- Я відчувала, що Алекс хоче до мене торкатися, — сказала Віка. — У мене вийшов просто шедевр! Власне, як і все, що я роблю.
Алекса запросив на розмову Ольгу і здивувався, що дівчина — особистий охоронець.
- Вона надто усміхнена для охоронця, — здивувався Алекс.
Виявилося, що колишній хлопець дівчини її ображав і вона вирішила, що треба вміти захищати себе.
- Тепер я нікому не дам себе образити, — сказала Ольга і додала: — Ти — та людина, яка мені потрібна. Коли я вперше тебе побачила, у мене відразу відібрало мову. Я бачу нас разом!
- Ціную твою відвертість, — лише відповів Алекс. — Але я не можу сказати, що в мене зародилася симпатія. Ми не маємо перспективи.
Холостяк попрощався і з Ольгою. А коли повернувся, то віддав троянду Юлі, яка підкорила його своєю чесністю.
- А я півтори години стояла на кухні! — обурилася Вікторія.
Несподівано в будинку Олександра, яка на першій вечірці здобула жовту троянду, вирішила, що піде на побачення разом із Анастасією.
- Мені це зовсім байдуже, — сказала Настя.
Алекс організував побачення, де вирішив привітати сина Насті з днем народження. Холостяк зізнався, що поява Саша була надто несподіваною.
- Я скрашу ваш день, — впевнено сказала Саша.
Але Алекс розповів дівчині, що він приготував спеціальний сюрприз для Насті та попросив зустрітися з нею вже за вечерею. Разом з Анастасією він гуляв центром Києва, а потім запросив її проїхатися містом.
Холостяк привів Анастасію в місце, де вже чекав на її син Макс і подарував хлопцеві скейт.
- Цей день був чудовий, — захопилася дитина.
Але Холостяка турбувало, що мама та син не дуже контактували один з одним. Виявилося, що хлопчик рідко бачить маму на дні народження.
Алекс вирішив усе з'ясувати у Насті за вечерею. Дівчина розповіла про свій роман із мексиканцем, який тривав три роки. Це були складні стосунки, але вона матеріально залежала від шанувальника.
- Я жодного разу не почув від Насті про кохання, — обурився Холостяк. — Мені з цією людиною не по дорозі.
Настя покинула проект.
Олександра прийшла на вечерю з Алексом і розповіла, що вона є директором it-компанії.
- Мені подобається ні від кого не залежати, — сказала Саша.
Її останні стосунки були два роки тому, і дівчина не може бути поряд із кимось без кохання.
- Я вважаю, треба насолоджуватися життям, — зізналася Саша.
Наприкінці вечері Алекс приніс дівчині троянду.
Анастасія прийшла на побачення до Алекса, яке пройшло на природі. Холостяк запропонував дівчині покататися на конях.
- Це мої улюблені тварини! — учасниця була у захваті.
Анастасія керує будівельною компанією та має ще кілька бізнесів. Прогулянка закінчилася вечерею.
- Мені дуже тепло з тобою, — зізналася Настя.
Дівчина розповіла, що півтора роки тому народила дитину. Вона була двічі одружена. Але дитину народила не в шлюбі.
- Ти не знайшла себе, — сказав Холостяк. — Я це відчуваю та відчуваю, що ми нічого не продовжимо. Я хочу тебе відпустити.
У цей час у будинку Аліна отримала запрошення від Холостяка на побачення у Стамбулі.
- Я ніколи не була за кордоном! — Захопилася Аліна.
Дівчина була в захваті, опинившись у Стамбулі. Виявилося, Аліна з великої родини — у неї брат та п'ять сестер.
- З тобою так тепло, — зізнався Аліні Холостяк.
Побачення продовжилося за вечерею з чудовим краєвидом на стародавній Стамбул.
Пара вирішила зіграти у «кістки», загадуючи один одному бажання. Холостяк зізнався, що він буває впертим і йому довелося вигукнути на весь Стамбул: «Я збожеволів!»
Аліна розповіла про свої минулі стосунки. Її хлопець був агресивним.
- Мені було кайфово провести з нею час, — зізнався Алекс. — Я бачу у ній світло. Йому треба просто вийти назовні.
Перед церемонією троянд Алекс захотів побачити відеозвернення дівчат із їхніми зізнаннями про найсильніші моменти життя. Перед церемонією з'явилася Люда — гравець команди з воллейболу, яку Алекс відпустив на весілля друзів.
Роздумуючи над тим, кому вручити квіти, Холостяк запросив на розмову Олену, Ольгу, Аделіну та Марину. Алексу було цікаво дізнатися, чим займається кожна з них.
- Я тут, щоб знайти людину, схожу на мене, — зізналася Аделіна.
- Після розмови мені здалося, що одна з нас покине проект, — сказала Марина.
Першою отримала троянду модель із Києва Катерина. Потім Роксолана — дівчата вважають її надто грайливою. Свої квітки забрали Аміна, Люда та Ліза.
Несподівано для дівчат Алекс не дав троянду Олені — вона була «господинею вдома».
- Для мене кохання — це не боротьба, — сказав Холостяк. — Не хочу ні з ким воювати, вибач, у мене немає для тебе троянди.
- Це як постріл у голову, — зізналася дівчина.
Забрала троянду та Вікторія.
- Я не сумнівалася, що її отримаю, — була певна актриса.
Холостяк дав трояндову троянду Олександрі, призначаючи її тепер «господиною вдома».
- Це дуже несподівано, — сказала дівчина.
- Думаю, вона привнесе атмосферу умиротворення до хати, — вирішив Холостяк.
Білу троянду, яка виконує бажання, отримала Юля. Залишилась у проекті й Оля.
Жовта троянда залишилася для однієї з дівчат: Марини чи Аделіни. Проект залишила Аделіна.
- Мені здавалося, що дівчина прийшла на проект заради піару, — вирішив Холостяк.
- Нехай сам зрозуміє, хто щирий, а хто — ні, — сказала, їдучи, Аделіна.17
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