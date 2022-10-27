«Не доречно»: у мережі обурюються прем’єрою «Холостяка-12»

Канал СТБ, який уже неодноразово заявляв про прем'єру 12 сезону романтичного реаліті «Холостяк», знову готується до показу. Цього разу його заплановано на 28 жовтня. Нагадаємо, що 12 сезон проекту було знято ще до війни і спочатку його прем'єра мала відбутися напередодні 8 березня. Через повномасштабне вторгнення росії в Україну всі розважальні проекти були зняті з ефірів.

Відновлення показів українських шоу стартувало у вересні. Так, канал «1+1» продовжив випуски «Голосу країни», а СТБ запустив «МастерШеф» та «Щасливі за сім днів». Планується і прем'єра розважального танцювального проекту «World of the dance».

Героєм 12 сезону «Холостяка» став колишній львів'янин, який вже давно мешкає в США, 33-річний Олександр Топольський. Відомо, що хлопець працював у фешн-індустрії, любить тварин та активно займається спортом.

У мережі Instagram шанувальники шоу активно обговорюють майбутню прем'єру. Багато хто з нетерпінням на неї чекає: «Чекаємо з нетерпінням, як і победи». Але є й ті, хто незадоволений рішенням каналу показувати розважальне шоу.

- Не розумію, який зараз Холостяк хоч і сама це шоу обожнюю, але зараз якось це не доречно, — написала шанувальниця проекту, звертаючись до Григорія Решетника.

- Залишилося всього 2 дні, — радісно повідомив усіх своїх передплатників Григорій.

Нагадаємо, попередня прем'єра «Холостяка-12» не відбулася через трагічні події у Запоріжжі.

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