Сережки за 2 євро: Кейт Міддлтон здивувала покупкою

Герцогиня Кембриджська регулярно дивує нас своїми елегантними образами й вважається іконою моди серед королівських осіб. Це 40-річна Кейт Міддлтон вкотре переконливо довела на своєму останньому виступі. Після того, як вони з чоловіком принцом Вільямом, зробили перерву в публічних зустрічах протягом останніх тижнів, щоб провести час шкільних канікул зі своїми трьома дітьми, вони відвідали днями прибережне місто Скарборо в Північному Йоркширі, Англія.

Подружжя прибуло туди від імені свого Королівського фонду принца та принцеси Уельських, щоб підтримати місцевий благодійний проєкт «Two Riding». Для заходу Кейт обрала вбрання повністю в натуральних тонах. Вона поєднала сукню міді верблюжого кольору з пальто в тон з трохи темнішим тканим поясом, який чудово підкреслив її талію, а також коричневу сумку і туфлі-човники в тон. 40-річна Кейт Міддлтон мала розпущене волосся, а витончений макіяж доповнював образ.

Кейт та Вільям відвідали у місті Скарборо благодійний захід

У той час як пальто від Max&Comit і сумочка від DeMellier London коштували близько 530 євро і 340 євро відповідно, за даними Daily Mail, Кейт здивувала всіх вибором сережок, які є абсолютною знахідкою. Золоті подвійні обручі від бренду вуличного одягу Accessorize коштують досить дешево. Наразі вони продаються в інтернет-магазині за ціною, еквівалентною 1,72 євро.

Ні для кого не секрет, що Кейт полюбляє купувати нестандартний одяг. Мати трьох дітей також довела свою здатність до модного ресайклінгу, одягаючи вбрання по кілька разів і просто по-різному комбінуючи його.

Раніше знаменита стилістка відкрила таємницю п’яти образів Кейт Міддлтон.

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram