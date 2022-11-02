«Як годинниковий механізм»: зіркова стилістка відкрила таємницю п’яти образів Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембридзька регулярно очолює списки найкраще одягнених жінок, і причиною цього є вірність п'яти модним силуетам, вважає експертка зі стилю Еллі-Джин Ройден. Виданню www.express.co.uk вона детально розповіла, як Кейт спирається на них для створення цілісного образу.

Експертка з моди використовувала свій власний метод класифікації стилів, посилаючись на природних інфлюенсерів. Вона стверджує, що існує низка стильових коренів, серед яких «квітка», «вогонь» і «гора».

«Коріння Кейт — грибне, гірське й квіткове. Грибне означає елегантне, чисте та класичне. Гірське — потужне, сильне та формальне. Квітка означає ніжну, солодку й милу».

Вони, по суті, заклали основу для п'яти форм вбрання Кейт. Тип фігури Кейт — яскравий природний, тому її домінуючі риси і вертикальні, і горизонтальні. Її колірний сезон — м'яке літо. А ще їй личать холодні й приглушені кольори. Шаблон перший — кюлоти, топ і денні туфлі. Це мій найулюбленіший образ Кейт. Другий шаблон вбрання Кейт — сукня-сорочка з поясом і туфлі на підборах. Третій — пальто, підбори та капелюх, в залежності від випадку.

Щодо повсякденних образів, які включають штани, Еллі-Джин стверджує, що у Кейт є ще два: «джинси, піджак і туфлі на пласкій підошві або масивні» і «розкльошені штани, довге пальто та підбори».

«Це як годинниковий механізм, і мені це подобається», — сказала модна експертка.

Додамо, що Кейт відома тим, що завжди має бездоганний вигляд. З нею працює безліч модних експертів і стилістів, і вона має у своєму арсеналі безліч стильових хитрощів. Серед них — носіння певного кольору, який був улюбленим для королеви.

Як раніше розповідали «ФАКТИ», спостерігачі за життям королівської сім'ї Великої Британії переконані, що у принца та принцеси Уельських Вільяма і Кейт, які після похорону Єлизавети II планують більше часу проводити з дітьми, буде ще один нащадок.

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