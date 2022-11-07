Попри незмінну тактику ворога вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні.

Тим часом російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення на тимчасово підконтрольній їм території. Так, у населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами «вибивають» покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку.

В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв. Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Горлівка Донецької області завдано результативного удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 — отримали ушкодження. В районі міста Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 — пораненими різного ступеня тяжкості. А в Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону «ахмат». Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 — пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА. Своєю чергою воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

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