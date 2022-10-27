Російські терористи створили енергетикам України такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив та не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Я дякую всім працівникам енергогалузі, нашим рятувальникам, ремонтним бригадам, представникам місцевого самоврядування, приватних компаній, які працюють достатньо ефективно, щоб попри всі загрози зберігати стабільність нашої енергосистеми. У багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам’ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Хоч би що робив ворог, наше завдання — ламати його плани й захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит», — заявив президент.

За його словами, ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала.

«Найжорсткіші бої — на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Тривають активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України. Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних сил — збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони», — сказав Зеленський.

Він додав, що загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250, а Україна продовжує робити все можливе, щоб звільнити наших людей із російського полону.

«Сьогодні нарешті можна вже повідомити про звільнення ще десятьох українців. Наша команда, яка займається обмінами, працює без перерви. І я хочу ще раз підкреслити, що прискорити обміни може будь-який наш підрозділ на передовій шляхом взяття в полон окупантів. Що більше російських військових буде в нашому обмінному фонді, то швидше ми повернемо українців додому з Росії», — сказав президент.

Як писали «ФАКТИ», у середу, 26 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися 10 українських військових.

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