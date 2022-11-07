Відповідатимуть разом з рф: Зеленський назвав країну, яка має бути покарана за заохочення терору кремлю

Співучасть іранського режиму у російському терорі має бути покарана.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 256-го дня війни.

«Це питання ми винесемо не лише на рівень наших традиційних партнерів. Весь світ знатиме, що іранський режим допомагає росії продовжувати цю війну, а відтак і продовжити дію тих загроз миру, які спровоковані саме російською війною», — пообіцяв глава Української держави.

Якби не іранські поставки зброї агресору, наша країна була б зараз ближчою до миру. А це означає, що ближче до повного вирішення продовольчої кризи. Ближче до вирішення кризи вартості життя. Ближче до стабілізації на енергоринку. Ближче до надійного захисту від радіаційного шантажу, який росія не полишає.

«Тому абсолютно кожен, хто допомагає росії продовжувати цю війну, має разом із нею відповідати за наслідки цієї війни» , — упевнений президент Зеленський.

За його словами, Україна розуміє, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Насамперед енергетичної. Навіть для цього росії знадобилися іранські ракети.

«Ми готуємося відповідати», — запевнив український лідер, зазначивши, що зараз все частіше з'являються повідомлення про те, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій «Калібрів».

«Це дуже вагомий результат, забезпечений нашими захисниками. Що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше у Чорному морі. І обов'язково буде такий день, коли ми зможемо дати звіт, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі. Я впевнений у цьому», — наголосив президент України.

Нагадаємо, раніше Зеленський оцінив масштаби втрат росії у війні з Україною, порівнявши їх із цифрами двох Чеченських військ разом узятих, і поставив перед українцями національне завдання пережити енергетичний терор країни-агресора.

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