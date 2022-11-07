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Воротар-однофамілець найкращого футболіста світу забив із 80 метрів: відео шедевра

9:28 7 листопада 2022
Міхал Левандовські

26-річний воротар «Мессіни» Міхал Левандовські, однофамілець найкращого футболіста світу за версією ФІФА Роберта Левандовські, забив неймовірний гол у матчі італійської серії С (третього за силою дивізіону країни) проти «Монтерозі».

На 33-й хвилині поєдинку, за рахунку 1:0 на користь його команди, польський голкіпер виконав штрафний удар від свого штрафного майданчика. М'яч подолав 80 метрів, стукнувшись об газон, та перелетів через збентеженого колегу Міхала.

Зазначимо, що Левандовські забив перший гол у кар'єрі й тим самим допоміг своїй команді здобути перемогу — 3:2. Завдяки цьому результату «Мессіна», яка загалом провела 10 сезонів у вищому дивізіоні Італії, піднялася з останнього місця своєї групи серії С.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що уродженець Черкас Микита Контіні-Барановський став героєм матчу Кубка Італії, відбивши три пенальті та забивши сам.

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