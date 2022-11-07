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Суспільство та люди

У Кабміні дали прогноз щодо термінів запровадження накопичувальних пенсій

18:43 7 листопада 2022
скарбничка

Запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни. Наразі йде напрацювання законодавства з цього питання, заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

«Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми пропрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І ці люди, яким по 35 років, зможуть ще додатково накопичувати на персональні рахунки та вже отримувати дуже хороше, гідне, як у Європі чи світі, пенсійне забезпечення», — сказала вона.

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Нагадаємо, через масштабне вторгнення росії в Україну пенсійну реформу у 2022 році довелося призупинити.

У серпні міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему. На її думку, початок реформи буде безпечним для збереження заощаджень людей.

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