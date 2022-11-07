Як збільшити виплати, якщо пенсіонер отримує пенсію та соціальну допомогу: відповідь експерта

Пенсіонери, які отримують пенсію та належну їм за законом соціальну допомогу, цікавляться, чи можуть вони при переході з одного виду пенсії на інший збільшити соцвиплати.

Так, 74-річний чоловік, інвалід дитинства, який майже 34 роки працював (з 1 лютого 1968 по 27 червня 2002), з 1994 отримував пенсію по інвалідності, а в 2007 перейшов на пенсію за втратою годувальника і паралельно оформив допомогу по інвалідності, цікавиться, як перехід з одного виду пенсії на інший позначиться на соцвиплатах і чи враховуватимуться у стаж відпрацьовані роки з дня встановлення інвалідності.

За словами незалежного консультанта Сергія Коробкіна, при переході на пенсію по інвалідності додатковий стаж буде враховуватися. Це передбачено статтею 24 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Тобто до стажу мають зарахувати період перебування на інвалідності з моменту звільнення до дня досягнення пенсійного віку, передає «НаПенсії».

У разі переходу на інший вид пенсії застосовується показник середньої зарплати, який враховувався при призначенні (минулому перерахунку) попереднього виду пенсії.

У разі заявника це буде 6186,32 гривні — середня зарплата по Україні за 2014−2016 роки (3764,40 гривні), проіндексована кілька разів після осучаснення у 2017 році.



На питання чи можна при переході з пенсії за втратою годувальника на пенсію за віком замість соціальної допомоги з інвалідності отримувати соціальну допомогу за втратою годувальника, Коробкін нагадав, що за законодавством можна отримувати лише один вид пенсії: або за віком, або за інвалідністю, або за втрати годувальника.

Але для осіб, яким встановлено групу інвалідності з дитинства, зроблено виняток. Це передбачено статтею 1 Закону «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Якщо людина з інвалідністю з дитинства має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу згідно з цим Законом, ці виплати призначаються одночасно.

При цьому варто зазначити, що соціальна допомога у зв'язку з втратою годувальника призначається органами соцзахисту тільки у тому випадку, якщо годувальник не мав стажу й тому така пенсія не може бути призначена Пенсійним фондом.

У разі заявника, пенсія за втратою годувальника призначена Пенсійним фондом, відповідно, допомога по інвалідності виплачується управлінням соцзахисту, як і передбачено законом. Навпаки зробити не можна.



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