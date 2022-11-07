«Соціальний фронт»: названо категорію працівників, яким ЮНІСЕФ буде виплачувати добавку до зарплати

У держбюджеті на 2023 рік збережено рівень соціальних стандартів, тобто пенсіонери та малозабезпечені отримають усі належні їм виплати

А працівники соціальної сфери отримуватимуть доплати до своєї зарплати від Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

Вона зазначила, що у міністерстві розуміють, що оплата праці соціальних фахівців в Україні та особливо тих, хто безпосередньо доглядає людей, дуже низька.

«Тому міністерство разом з ЮНІСЕФ запровадить доплату всім працівникам соціальної сфери до їх заробітної плати. Ми хочемо зробити їхню працю більш престижною і збільшити в усіх напрямках кількість працівників, яких справді не вистачає», — заявила міністерка.



За словами Жолнович, наразі у соціальній сфері задіяно близько 250 тисяч працівників по всій Україні. Вони вирішують багато професійних завдань, щоб громадяни могли своєчасно отримувати свої соціальні виплати, пенсії та натуральну допомогу.



«У нас є справжній соціальний фронт, який працює у всіх куточках країни. На соціальних працівників сьогодні суттєво збільшилося навантаження, особливо психологічне та моральне. Були випадки, коли соціальні працівники в окупованих населених пунктах забирали до себе додому людей з геріатричних пансіонатів, щоб продовжувати за ними доглядати. Це приклади героїзму, які я не можу не відзначити», — наголосила міністерка.

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