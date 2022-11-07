Виїзд із дитиною за кордон: що відомо

Під час дії воєнного стану українцям дещо спростили умови перетину державного кордону. Передусім це стосується переліку необхідних документів. Так, неповнолітні діти мають змогу перетнути кордон за паспортом громадянина України, закордонним паспортом, або й навіть за свідоцтвом про народження (якщо паспорт втрачено/пошкоджено).

Проте, роз'яснили «ФАКТАМ» у Державній прикордонній службі, діти до 16 років можуть виїхати з країни лише у супроводі дорослих:

батьків або одного із батьків;

родичів дитини (до них відносяться бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха чи вітчим);

третіх осіб, яких уповноважили на це батьки.

Якщо з дитиною їде один з батьків, йому необхідно мати:

внутрішній (та закордонний) паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини або її паспорт (внутрішній чи закордонний).

За наявності цих документів ви зможете перетнути кордон з дитиною, проте памʼятайте, що не всі країни пропустять вас лише з цими документами. Тому перед поїздкою варто ознайомитись з правилами перетину кордону країни, до якої прямуєте.

Відзначимо, що іноді дітей використовують як своєрідну перепустку за кордон, аби уникнути призову (адже багатодітні батьки мають право на відтермінування). Про такі випадки звітують прикордонники, що викривають ухилянтів.

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