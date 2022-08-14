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Події

Стати «багатодітним батьком» не вийшло: чоловік намагався «купити» третю дитину за 1 тисячу доларів (фото)

12:54 14 серпня 2022
Підроблений документ

На пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівського загону викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька. Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

«Як підставу для перетину кордону, в умовах правового режиму воєнного стану, 43-річний українець пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей. Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірена копія свідоцтва про народження 5-річної дитини містить ознаки підробки. Згодом чоловік зізнався охоронцям кордону, що придбав цей документ через телеграм канал за 1 000 доларів США», — повідомили у відомстві.

За фактом використання підробленого документа прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали «багатодітного татуся».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як аферисти наживаються на ухилянтах, які намагаються втекти з України.

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Стати «багатодітним батьком» не вийшло: чоловік намагався «купити» третю дитину за 1 тисячу доларів (фото)

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